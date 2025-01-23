Банк вернул часть денег уральскому бойцу СВО, которые списал за долги по кредитам

В дальнейшем организация забрала все деньги с зарплатной карты бойца, которые тот получил за участие в спецоперации. При этом в соответствии с недавно принятым Госдумой законом участнику СВО и его супруге могут списать кредитные обязательства, если выполнены определенные условия. В данном случае они были соблюдены. После этого Иванов направил запрос на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, чтобы разобраться в ситуации.