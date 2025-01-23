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Ордена Мужества передали семьям погибших бойцов СВО в Нижнем Новгороде

Награду посмертно присвоили пятерым военнослужащим.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде семьям погибших бойцов спецоперации вручили ордена Мужества. Награды посмертно были удостоены пятеро военнослужащих, погибших при исполнении. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Торжественная церемония награждения проходила в администрации Ленинского района. Государственной наградой Российской Федерации были удостоены родственники младшего сержанта Даниила Овчинникова, рядового Андрея Весова, сержанта Алексея Каткова, ефрейтора контрактной службы Владимира Кудряшова и рядового Владислава Вязовцева.

Глава Ленинского района Сергей Лукоянов отметил, что героический поступок этих солдат является ярким примером мужества, отваги, самоотверженности и подлинного патриотизма.

— Парни — настоящие герои, которые с честью и достоинством исполнили свой военный долг. Память о них навсегда будет в наших сердцах, — подчеркнул глава района.

На церемонии присутствовали члены семей погибших бойцов и исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского и Канавинского районов города Нижний Новгород Юрий Вавилов.