Ордена Мужества передали семьям погибших бойцов СВО в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде семьям погибших бойцов спецоперации вручили ордена Мужества. Награды посмертно были удостоены пятеро военнослужащих, погибших при исполнении. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Торжественная церемония награждения проходила в администрации Ленинского района. Государственной наградой Российской Федерации были удостоены родственники младшего сержанта Даниила Овчинникова, рядового Андрея Весова, сержанта Алексея Каткова, ефрейтора контрактной службы Владимира Кудряшова и рядового Владислава Вязовцева.
Глава Ленинского района Сергей Лукоянов отметил, что героический поступок этих солдат является ярким примером мужества, отваги, самоотверженности и подлинного патриотизма.
— Парни — настоящие герои, которые с честью и достоинством исполнили свой военный долг. Память о них навсегда будет в наших сердцах, — подчеркнул глава района.
На церемонии присутствовали члены семей погибших бойцов и исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского и Канавинского районов города Нижний Новгород Юрий Вавилов.