Командир «Ахмата» Алаудинов попал в госпиталь

«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, (…) только вышел из госпиталя», — сообщил он.
Алаудинов пояснил, почему он попал в медицинское учреждение. «Приболел», — пояснил генерал, не назвав конкретного диагноза.
В одном из последний публичных появлений до госпитализации Алаудинов рассказал о бывшем министре обороны Донецкой народной республики Игоре Стрелкове (Гиркине), с которым генерал лично знаком. Алаудинов отозвался о Стрелкове как о мужественном человеке, который оказался в заключении «благодаря своему языку».