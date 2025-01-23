Командир «Ахмата» Алаудинов попал в госпиталь

В одном из последний публичных появлений до госпитализации Алаудинов рассказал о бывшем министре обороны Донецкой народной республики Игоре Стрелкове (Гиркине), с которым генерал лично знаком. Алаудинов отозвался о Стрелкове как о мужественном человеке, который оказался в заключении «благодаря своему языку».