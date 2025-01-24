В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» сняли ограничения

Временные ограничения в 0.22 мск были введены на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский», позже — в 1.32 мск — ограничения также ввели и в аэропорту «Внуково».
«В аэропортах “Внуково”, “Домодедово” и “Жуковский” в 2.12 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку шесть воздушных судов: четыре самолета, выполнявших рейсы во «Внуково», и два самолета, следовавших в «Домодедово».