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В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» сняли ограничения

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» в 2.12 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, несколько самолетов сели на запасных аэродромах, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Временные ограничения в 0.22 мск были введены на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский», позже — в 1.32 мск — ограничения также ввели и в аэропорту «Внуково».

«В аэропортах “Внуково”, “Домодедово” и “Жуковский” в 2.12 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку шесть воздушных судов: четыре самолета, выполнявших рейсы во «Внуково», и два самолета, следовавших в «Домодедово».