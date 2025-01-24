Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремели взрывы

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство «РБК-Украина».

Источник: Reuters

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

В Киеве и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.