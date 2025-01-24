В Киеве прогремели взрывы

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
В Киеве и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.