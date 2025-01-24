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Жителя Хабаровска обвиняют в передаче секретных данных террористам

Мужчина использовал аккаунт в соцсети.

Источник: Комсомольская правда

УФСБ по Хабаровскому краю расследует уголовное дело против местного жителя. Его обвиняют в сотрудничестве с террористической организацией и передаче секретной информации. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Житель Хабаровска использовал свой аккаунт в соцсети для связи с террористической организацией, запрещенной в России.

«По заданию представителей организации, мужчина собирал информацию о военнослужащих России, участвующих в СВО. Данные передавались с целью навредить безопасности Вооруженных сил», — рассказали в УФСБ России по Хабаровскому краю.

Против мужчины выдвинуто обвинение по нескольким статьям, включая государственную измену и содействие терроризму. Следственные действия продолжаются.

ФСБ