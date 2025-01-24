Собянин: силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, два украинских БПЛА были сбиты над городским округом Подольск. К месту падения обломков уже выехали оперативные службы.
Кроме того, один беспилотник был сбит в Троицком административном округе города Москвы, а еще один — в Щелково. Предварительно, в результате произошедшего нет пострадавших и разрушений.
Ранее Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Инцидент произошел в городских округах Коломна и Раменское.