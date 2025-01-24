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Штурмовые группы ВС РФ развивают наступление в Великой Новоселке в ДНР

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» вытесняют ВСУ из Великой Новоселки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив кадры объективного контроля с уничтожением противника артиллеристами и операторами FPV-дронов.

«Военнослужащие группировки войск “Восток” продолжают развивать наступление к центру населенного пункта, зачищая от противника квартал за кварталом. Действия штурмовиков активно поддерживают расчеты реактивной и ствольной артиллерии. Операторы FPV-дронов методично уничтожают командные пункты, пункты временной дислокации, боепитания и управления беспилотной авиацией, а также пресекают разрозненные попытки военнослужащих ВСУ переправиться через реку в северной части Великой Новоселки», — сказали в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что этот населенный пункт из-за своего расположения на стыке ДНР и Запорожской области является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ. 20 января ТАСС в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ в районе поселка Великая Новоселка в ДНР несут потери, поскольку все пути отхода перекрыты. Кроме того, в самом поселке заблокирована одна из групп украинских солдат, идет зачистка.