Штурмовые группы ВС РФ развивают наступление в Великой Новоселке в ДНР

«Военнослужащие группировки войск “Восток” продолжают развивать наступление к центру населенного пункта, зачищая от противника квартал за кварталом. Действия штурмовиков активно поддерживают расчеты реактивной и ствольной артиллерии. Операторы FPV-дронов методично уничтожают командные пункты, пункты временной дислокации, боепитания и управления беспилотной авиацией, а также пресекают разрозненные попытки военнослужащих ВСУ переправиться через реку в северной части Великой Новоселки», — сказали в военном ведомстве.
В МО РФ отметили, что этот населенный пункт из-за своего расположения на стыке ДНР и Запорожской области является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ. 20 января ТАСС в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ в районе поселка Великая Новоселка в ДНР несут потери, поскольку все пути отхода перекрыты. Кроме того, в самом поселке заблокирована одна из групп украинских солдат, идет зачистка.