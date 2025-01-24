Штурмовые группы ВС РФ развивают наступление в Великой Новоселке в ДНР

В МО РФ отметили, что этот населенный пункт из-за своего расположения на стыке ДНР и Запорожской области является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ. 20 января ТАСС в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ в районе поселка Великая Новоселка в ДНР несут потери, поскольку все пути отхода перекрыты. Кроме того, в самом поселке заблокирована одна из групп украинских солдат, идет зачистка.