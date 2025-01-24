Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” (в курском приграничье — ред.) летчики армейской авиации (на вертолете Ми-35М — ред.) выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — добавили в Минобороны.
После нанесения удара экипажи обоих вертолетов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовые авиационные наводчики подтвердили уничтожение целей противника, заключили в министерстве.