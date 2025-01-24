Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ, а вертолета Ми-35М — уничтожил живую силу и опорный пункт противника в курском приграничье, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” (в курском приграничье — ред.) летчики армейской авиации (на вертолете Ми-35М — ред.) выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — добавили в Минобороны.

После нанесения удара экипажи обоих вертолетов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовые авиационные наводчики подтвердили уничтожение целей противника, заключили в министерстве.