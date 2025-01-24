Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” (в курском приграничье — ред.) летчики армейской авиации (на вертолете Ми-35М — ред.) выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.