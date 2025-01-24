Над Ростовской областью сбили 7 БПЛА

В предыдущий раз Ростовская область была атакована 22 января — тогда на ее территорией уничтожили шесть украинских БПЛА, сообщало Минобороны, никто не пострадал. Сегодня ночью, 24 января, беспилотники также сбили в Курской, Тульской и Рязанской областях. Во всех случаях обошлось без жертв.