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Над Ростовской областью сбили 7 БПЛА

В течение ночи на севере Ростовской области было уничтожено семь БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, дроны сбили в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил он в Telegram.

Источник: ТАСС

В предыдущий раз Ростовская область была атакована 22 января — тогда на ее территорией уничтожили шесть украинских БПЛА, сообщало Минобороны, никто не пострадал. Сегодня ночью, 24 января, беспилотники также сбили в Курской, Тульской и Рязанской областях. Во всех случаях обошлось без жертв.