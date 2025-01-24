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Аэропорт Самары приостановил полеты из-за угрозы атаки беспилотников 24 января

В Самаре утром 24 января аэропорт Курумоч закрыли на прием и отправку самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 24 января 2025 года, в Самаре международный аэропорт Курумоч закрыли на прием и отправку самолетов. Меры приняты в целях безопасности. Об этом сообщили представители Росавиации в телеграм-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Также ограничения введены и в соседних регионах. Работу приостановили аэропорты Пензы, Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Саратова.

Напомним, в Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников. Самарцев призывают быть бдительнее и в случае ЧС звонить по телефону 112. Людей просят по возможности оставаться дома и не подходить близко к окнам.