Аэропорт Самары приостановил полеты из-за угрозы атаки беспилотников 24 января

Утром в пятницу, 24 января 2025 года, в Самаре международный аэропорт Курумоч закрыли на прием и отправку самолетов. Меры приняты в целях безопасности. Об этом сообщили представители Росавиации в телеграм-канале.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.
Также ограничения введены и в соседних регионах. Работу приостановили аэропорты Пензы, Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Саратова.
Напомним, в Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников. Самарцев призывают быть бдительнее и в случае ЧС звонить по телефону 112. Людей просят по возможности оставаться дома и не подходить близко к окнам.