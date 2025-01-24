Над территорией России ночью сбили 121 украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 — над территорией Брянской области, 20 — над территорией Рязанской области, 17 — над территорией Курской области, 17 — над территорией Саратовской области, семь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Московской области, шесть — над территорией Белгородской области, три — над территорией Воронежской области, два — над территорией Тульской области, два — над территорией Орловской области, два — над территорией Липецкой области, один — над территорией Республики Крым и один — над Москвой», — говорится в сообщении.