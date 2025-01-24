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Военкомы во Львове избивают женщин, мешающих мобилизации, заявил пленный

Пленый Коваль: военкомы во Львове избивают женщин, мешающих мобилизации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сотрудники военкоматов во Львове на Украине избивают женщин, пытающихся защитить мужчин от уличных отловов с целью пополнения рядов ВСУ, рассказал российским силовикам пленный украинский пограничник, инспектор погранслужбы 2-й категории рядовой Олег Коваль, видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости.

Как ранее сообщал РИА Новости источник в силовых структурах РФ, группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в канун Рождества сдалась в плен России на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. В их числе был и житель Львова Коваль.

«ТЦКашники (сотрудники ТЦК, как на Украине называют военкоматы — ред.) — очень строгие. Нападают. Едут, смотрят — идет пацан. Они подъезжают, снаружи сразу нападают, захватывают и сажают в автобус. Женщины защищают мужиков — они их отбрасывают, бьют», — сказал Коваль.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.