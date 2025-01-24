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Бойца СВО Антона Сарычева похоронят в Волгоградской области 24 января

Уроженца Урюпинска не стало при выполнении задач специальной военной операции.

Церемония прощания с Антоном Сарычевым пройдет в Урюпинске в пятницу, 24 января. Как сообщили в городской администрации, мужчина погиб 14 января 2025 года в поселке Курской области. Ему было 36 лет, у Антона остались родители.

Военнослужащий прошел срочную службу, а в 2022 году подписал контракт. За время участия в СВО был удостоен государственных наград.

Боевые товарищи запомнили его отважным, добрым, смелым человеком. Отпевание начнется в 10.15 в Покровском храме, траурная церемония пройдет в сквере Павших Борцов в 12.00. Военнослужащего похоронят на кладбище в хуторе Попов.

«Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Вечная память Антону! — написали в администрации города. — Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах».