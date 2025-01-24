В аэропорту Казани на фоне угрозы атаки БПЛА задержаны 13 рейсов

На вылет задержаны пять рейсов. Рейс авиакомпании «Альмасриа Юниверсал Эйрлайнз» в Шарм-эль-Шейх перенесен с 06:05 на 09:00. Рейс «Аэрофлота» SU 1279 в Москву (Шереметьево) задержан с 06:50 до 10:50, рейс «Ред Вингс» WZ 4667 в Астану — с 10:10 до 11:35. Рейс SU 1277 (Москва, Шереметьево) вылетит в 14:15 вместо 10:40.