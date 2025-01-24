Обломки БПЛА повредили многоэтажный дом в Воронежской области

Все они были сбиты, однако на земле зафиксированы небольшие разрушения.
Губернатор Воронежской области сообщил, что обломки одного беспилотника выбили стекла ряда квартир. Это произошло в одном из городских округов. Люди, к счастью, не пострадали. На месте находятся оперативные службы.
По данным Минобороны, в воронежском регионе были уничтожены три дрона. В общей же сложности в России системы ПВО и РЭБ ликвидировали 121 беспилотник. Опасность атаки БПЛА, напомним, была объявлена еще вечером, 23 января, в восьмом часу. Отбой прозвучат в 7:24 сегодня, 24 января. В данный момент ситуация в Воронежской области спокойная.