За ночь над Крымом сбили украинский беспилотник

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Исходя из данных военного ведомства, всего за ночь был ликвидирован 121 дрон врага, в том числе над Москвой.
Отметим, Крымский мост прошедшей ночью не был перекрыт. По состоянию на 8:00 движение организовано в штатном режиме, с обеих сторон нет очередей к пунктам досмотра.
Напомним, за вечер четверга, 23 января, над полуостровом сбили четыре беспилотника ВСУ. Они были уничтожены с 19:00 до 22:00. До этого семь БПЛА ликвидировали меньше чем за час вечером 21 января.