В Самарской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников 24 января

В пятницу, 24 января 2025 года, в Самарской области объявили о снятии опасности атаки беспилотников. Предупреждение отменили в 09:20. В итого оно действовало 4 часа 40 минут. Об этом ГУ МЧС по региону сообщило через свое приложение.
«09:20 Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Во время действия угрозы жителей региона призывали быть предельно осторожными и сохранять спокойствие. В случае ЧС их призывали обращаться по телефону 112, а также не подходить к окнам.
Напомним, из-за угрозы атаки БПЛА ограничения вводили в самарском аэропорту. Воздушная гавань временно не отправляла и не принимала самолеты.