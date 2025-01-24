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В Самарской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников 24 января

В Самарской области сняли опасность атаки БПЛА, которая длилась более 4 часов.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 24 января 2025 года, в Самарской области объявили о снятии опасности атаки беспилотников. Предупреждение отменили в 09:20. В итого оно действовало 4 часа 40 минут. Об этом ГУ МЧС по региону сообщило через свое приложение.

«09:20 Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Во время действия угрозы жителей региона призывали быть предельно осторожными и сохранять спокойствие. В случае ЧС их призывали обращаться по телефону 112, а также не подходить к окнам.

Напомним, из-за угрозы атаки БПЛА ограничения вводили в самарском аэропорту. Воздушная гавань временно не отправляла и не принимала самолеты.