В Самарской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников 24 января

В пятницу, 24 января 2025 года, в Самарской области объявили о снятии опасности атаки беспилотников. Предупреждение отменили в 09:20. В итого оно действовало 4 часа 40 минут. Об этом ГУ МЧС по региону сообщило через свое приложение.