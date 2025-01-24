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Дрозденко рассказал подробности о третьем БПЛА

Подробности о третьем сбитом беспилотнике в Ленинградской области утром 24 января сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.

Этот БПЛА уничтожен силами и средствами ПВО в районе поселка Оредеж (Лужский района) над лесополосой. Предыдущие два сбили также около Оредежа.

«Благодарю за надежную охрану ленинградского неба», — отметил Дрозденко.

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