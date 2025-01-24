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Аэропорт Курумоч в Самаре снова работает в штатном режиме

В самарском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 24 января.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Курумоч в Самаре в пятницу, 24 января, снова работает в обычном режиме после временных ограничений, которые вводили из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушная гавань возобновила прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Самары с 8:00 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, угроза атаки БПЛА в Самарской области действовала более 4 часов. Кроме того, свою работу временно приостанавливали аэропорты Пензы, Саратова и Ульяновска. Как только угроза была снята, они вернулись к штатному режиму работы.