Четыре жилых дома пострадали при отражении атаки БПЛА в Воронежской области

В правительстве Курской области подтвердили информацию Минобороны. Также ночью мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что один из дронов ликвидировали над облцентром. По его словам, никто не пострадал. Но при падении обломков дрона были повреждены четыре домовладения и линия электропередачи. Последнее привело к отключению света в районе ряда улиц. О восстановлении электроснабжения не сообщалось.