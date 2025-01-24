В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ

«УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ», — говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурант через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый работает в гражданской авиации.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Государственная измена».