Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ

КРАСНОДАР, 24 янв — РИА Новости. В Краснодаре задержали летчика по подозрению в финансировании ВСУ, рассказали РИА Новости в управлении ФСБ по Кубани.

«УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый работает в гражданской авиации.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Государственная измена».