Арестован сотрудник военной прокуратуры, вывезший дезертира из зоны СВО в Ростов

Как пишет «Ъ», подполковник юстиции был прикомандирован к прокуратуре Объединенной группировки войск, осуществляющей контроль за соблюдением законности в зоне боевых действий. Суд постановил взять подозреваемого Ахрамешина под стражу на два месяца.
По версии следствия, фигурант Ахрамешин за 200 тыс. руб. вывез уроженца Сочи из зоны СВО, прикрывшись необходимостью участия мужчины в судебном процессе. Чтобы избежать проверок, прокурор использовал специальный пароль. В Ростове-на-Дону дезертира встретили родственники.
«Ъ» отмечает, что случай с дезертиром может быть не единственным. Проверку деятельности фигуранта Ахрамешина проводят сотрудники ФСБ и Главного военного следственного управления Следственного комитета. У подполковника была возможность периодически покидать зону операции, так как он регулярно участвовал в судебных разбирательствах гарнизонных судов.