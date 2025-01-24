Арестован сотрудник военной прокуратуры, вывезший дезертира из зоны СВО в Ростов

«Ъ» отмечает, что случай с дезертиром может быть не единственным. Проверку деятельности фигуранта Ахрамешина проводят сотрудники ФСБ и Главного военного следственного управления Следственного комитета. У подполковника была возможность периодически покидать зону операции, так как он регулярно участвовал в судебных разбирательствах гарнизонных судов.