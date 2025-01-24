Виктор Ермаков из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Виктор Ермаков из города Слюдянки погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания, ему было 29 лет. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на администрацию города.
Детство и школьные годы Виктора прошли в селе Тунка, в Слюдянку он переехал лишь в 2017 году. Устроился на работу, был автослесарем и машинистом. Женился, в 2022 году на свет появилась его дочь.
— В начале ноября 2024 он принял решение — отправиться в зону СВО. Подписал контракт и стал командиром отделения. Погиб 23 ноября 2024 в районе населенного пункта Богоявленка ДНР, — рассказали в агентстве.
Защитника Отечества проводят в последний путь 27 января в Свято-Никольском храме. С 12:00 до 13:00 пройдет отпевание, после во дворе храма состоится гражданский митинг. Виктора Ермакова похоронят на Аллее Героев в пади Талая.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что с бойцом СВО Александром Солодковым простятся в Усть-Куте 25 января.