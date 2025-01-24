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Силы ПВО за неделю сбили 752 беспилотника

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Средства ПВО России за неделю уничтожили 752 украинских беспилотника, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 395 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 829 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 758 единиц специальной военной автомобильной техники.