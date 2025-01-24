Силы ПВО за неделю сбили 752 беспилотника

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации», — говорится в сообщении.