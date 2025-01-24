Силы ПВО за неделю сбили 752 беспилотника

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации», — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 395 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 829 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 758 единиц специальной военной автомобильной техники.