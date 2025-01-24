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ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 18 по 24 января 2025 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке министерства за неделю.

Кроме того, по данным ведомства, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.