ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ

«С 18 по 24 января 2025 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке министерства за неделю.