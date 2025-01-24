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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за неделю

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинские войска в течение недели потеряли в зоне действия группировки «Север» до 2300 военных и 15 танков, включая два американских «Абрамса», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили до 2300 военнослужащих, 15 танков, в том числе два танка Abrams производства США, 69 боевых бронированных машин, включая американскую боевую машину пехоты Bradley. Уничтожены 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.