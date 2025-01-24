Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за неделю

«На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили до 2300 военнослужащих, 15 танков, в том числе два танка Abrams производства США, 69 боевых бронированных машин, включая американскую боевую машину пехоты Bradley. Уничтожены 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США», — говорится в сообщении.