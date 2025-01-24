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Бойцы «Востока» нанесли поражение ВСУ в ДНР

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинские подразделения в течение недели потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» свыше 1070 военнослужащих, семь танков и 18 орудий полевой артиллерии, сообщили в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1070 военнослужащих, семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе MaxxPro производства США, 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО», — говорится в сообщении.