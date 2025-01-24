По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли восемь групповых ударов
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, задействованные в работе военно-промышленного комплекса, и объекты ВКП.
Также удары нанесены по складам вооружения, военным аэродромам, цехам сборки и местам хранения ударных дронов, пунктам временной дислокации украинских формирований.
ВС РФ освободили девять населенных пунктов за неделю
Военнослужащие «Западной» группировки взяли под контроль села Западное в Харьковской области и Новоегоровка в ЛНР.
Бойцы группировки «Центр» заняли населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко в ДНР.
Благодаря активным действиям подразделений «Востока» взято под контроль село Времевка в ДНР.
Группировка «Север» продвинулась в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде нацгвардии в Харьковском направлении.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: порядка 2300 военнослужащих, 15 танков, в том числе два танка Abrams, 69 боевых бронированных машин, 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии.
Потери противника в зоне действия «Запада» превысили 3 260 человек
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 11 бригадам противника.
ВСУ потеряли более 3 260 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили: пять танков, 35 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 49 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.
Бойцы «Юга» за неделю уничтожили 13 складов боеприпасов ВСУ
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника.
За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1 680 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.
Группировка «Центр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 15 бригадам противника, в том числе штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины.
Потери ВСУ превысили 4 050 военнослужащих. Также противник лишился двух танков, 28 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продвинулась в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 10 украинским формированиям.
Потери противника в живой силе превысили 1 070 человек. Также ВС РФ уничтожили семь танков, десять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение восьми бригадам противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили восемь украинских бригад.
«ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 752 беспилотника самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации.