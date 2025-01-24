Главное из брифинга Минобороны 18−24 января 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: порядка 2300 военнослужащих, 15 танков, в том числе два танка Abrams, 69 боевых бронированных машин, 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии.