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Главное из брифинга Минобороны 18−24 января 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 18 по 24 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли восемь групповых ударов

За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, задействованные в работе военно-промышленного комплекса, и объекты ВКП.

Также удары нанесены по складам вооружения, военным аэродромам, цехам сборки и местам хранения ударных дронов, пунктам временной дислокации украинских формирований.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ освободили девять населенных пунктов за неделю

Военнослужащие «Западной» группировки взяли под контроль села Западное в Харьковской области и Новоегоровка в ЛНР.

Бойцы группировки «Центр» заняли населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко в ДНР.

Благодаря активным действиям подразделений «Востока» взято под контроль село Времевка в ДНР.

Группировка «Север» продвинулась в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде нацгвардии в Харьковском направлении.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: порядка 2300 военнослужащих, 15 танков, в том числе два танка Abrams, 69 боевых бронированных машин, 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии.

Потери противника в зоне действия «Запада» превысили 3 260 человек

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 11 бригадам противника.

ВСУ потеряли более 3 260 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили: пять танков, 35 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 49 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.

Бойцы «Юга» за неделю уничтожили 13 складов боеприпасов ВСУ

Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1 680 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.

Группировка «Центр» продавила линию обороны противника

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 15 бригадам противника, в том числе штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины.

Потери ВСУ превысили 4 050 военнослужащих. Также противник лишился двух танков, 28 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» продвинулась в ДНР

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 10 украинским формированиям.

Потери противника в живой силе превысили 1 070 человек. Также ВС РФ уничтожили семь танков, десять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение восьми бригадам противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили восемь украинских бригад.

«ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Результаты работы средств ПВО за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 752 беспилотника самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации.