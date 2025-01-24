ВС России нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах в Курской области

«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Суджа, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.