ВС России нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах в Курской области

«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Суджа, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.