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С погибшим в Курске рядовым из Урюпинска простились под Волгоградом

Контракт с Миноброны он заключил в 2024 году и погиб 14 января 2025-го в селе Розгребли.

В последний путь проводили 24 января своего земляка Антона Сарычева жители Урюпинска. После траурной церемонии в сквере Павших Борцов траурная процессия отправилась в хутор Попов.

Антон вырос в Урюпинске, окончил здесь гимназию, отслужил в армию. Контракт с Миноброны он заключил в 2024 году и погиб 14 января 2025-го в селе Розгребли Курской области при выполнении боевого задания, сообщают в администрации Урюпинска.

«Боевые товарищи отзываются о нем, как об отважном, добром, смелом человеке, который прикрывал собой ближнего и подставлял руку помощи в самую трудную минуту. За участие в СВО он имел государственные награды», — говорится в некрологе.

Воину было 36 лет. Скорбеть о нем будут его родители.

Накануне в Киквидзенском районе простились с Романом Киселевым, который не провел в зоне СВО и двух месяцев.