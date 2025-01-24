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Минобороны показало кадры уничтоженного танка Abrams в Курской области

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры с уничтоженным американским танком Abrams в районе деревни Викторовка Курской области.

На видео показан выведенный из строя Abrams. В ведомстве уточнили, что его уничтожили прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе деревни Викторовка Курской области.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 54 тысяч человек, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 БТР, 1613 боевых бронированных машин, 1602 автомобиля, 388 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки РСЗО.

Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. За январь российская армия освободила 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров).