На видео показан выведенный из строя Abrams. В ведомстве уточнили, что его уничтожили прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе деревни Викторовка Курской области.
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 54 тысяч человек, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 БТР, 1613 боевых бронированных машин, 1602 автомобиля, 388 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки РСЗО.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. За январь российская армия освободила 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров).