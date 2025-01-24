Медведев заявил о почти 450 тыс. заключивших контракт с Минобороны россиян за год

«Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тыс. человек. Кроме того, более 40 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию ВС контрактниками, видео опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».