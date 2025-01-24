Вражеский беспилотник пытался атаковать завод в Уфе

Как сообщает UTV со ссылкой на сотрудников предприятия, служба охраны пыталась сбить беспилотник, а сотрудники были эвакуированы в бомбоубежище. Часть из персонала осталась на рабочих местах, им просто запретили выходить из здания.
Официального подтверждения информации пока не поступало.
Напомним, в Уфе дважды за день закрывался аэропорт на прилет и вылет самолетов. Ограничения вводились с 9 до 12:30 часов, а позже с 14 до 17 часов.
Отметим, что в пятницу утром Минобороны заявило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года. Прошедшей ночью беспилотники были нейтрализованы над 13 российскими регионами, в общей сложности перехвачен и уничтожен 121 дрон.