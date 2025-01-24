Москве вернули тела 49 погибших российских военных

Президент России Владимир Путин летом говорил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50. Тогда же он сообщил, что на Украине в плену находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России — 6465 украинских.