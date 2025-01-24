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В Курском приграничье тараном уничтожили тяжелый беспилотник «Баба-яга»

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск «Север» при помощи воздушного тарана уничтожили в приграничном районе Курской области два тяжелых гексакоптера «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты боевых беспилотников группировки войск “Север” круглосуточно дежурят в небе и выявляют ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов. На кадрах объективного контроля оператор FPV-дрона группировки войск “Север” уничтожил беспилотный летательный аппарат “Баба-яга” боевиков ВСУ тараном в воздухе», — говорится в комментарии ведомства к распространенной видеозаписи.