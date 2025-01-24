В Курском приграничье тараном уничтожили тяжелый беспилотник «Баба-яга»

«Расчеты боевых беспилотников группировки войск “Север” круглосуточно дежурят в небе и выявляют ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов. На кадрах объективного контроля оператор FPV-дрона группировки войск “Север” уничтожил беспилотный летательный аппарат “Баба-яга” боевиков ВСУ тараном в воздухе», — говорится в комментарии ведомства к распространенной видеозаписи.