Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С сержантом Сергеем Петросовым простились в Севастополе

Сергей Валерьевич Петросов погиб в ходе СВО.

Источник: Михаил Развожаев/Tg

В Севастополе проводили в последний путь сержанта Сергея Валерьевича Петросова, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сергей Валерьевич родился в Алма-Ате, столице Казахской ССР. В 90-х годах вместе с семьей переехал в Краснодарский край, где окончил Краснодарский технический колледж. После прохождения срочной военной службы Сергей Валерьевич продолжил службу по контракту в воинских частях и на кораблях Черноморского флота. С первых дней специальной военной операции принимал участие в боевых действиях.

Сергей Валерьевич Петросов погиб, выполняя боевое задание на Херсонском направлении.