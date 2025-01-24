С сержантом Сергеем Петросовым простились в Севастополе

Сергей Валерьевич родился в Алма-Ате, столице Казахской ССР. В 90-х годах вместе с семьей переехал в Краснодарский край, где окончил Краснодарский технический колледж. После прохождения срочной военной службы Сергей Валерьевич продолжил службу по контракту в воинских частях и на кораблях Черноморского флота. С первых дней специальной военной операции принимал участие в боевых действиях.