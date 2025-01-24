Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 24 января 2025 года

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 54 460 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 24 января 2025 года.