Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 190 человек, три танка, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 54 460 человек. Уничтожено 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1 613 боевых бронированных машин, 1 602 автомобиля, 388 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин, 99 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, 9 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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