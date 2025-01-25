В пригороде Киева прогремели взрывы

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Взрывы прозвучали в пригороде Киева, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
«Пригород Киева — взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Кременчуге, а также в Каневе Черкасской области.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве не объявлялась.
Сигнал воздушной тревоги звучит в Черкасской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины, а также в части Житомирской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.