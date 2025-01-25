Депутат Рады Федина: Львовский военный оркестр отправляют на передовую

Депутат Верховной рады Украины София Федина сообщила, что музыканты Львовского военного оркестра направлены для службы в пехотных подразделениях на передовой.
Она выразила возмущение таким решением, отметив, что музыканты вряд ли могут быть эффективными бойцами в отличие от сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, обладающих подготовкой и навыками обращения с оружием.
Федина также подчеркнула, что в сложившейся ситуации вскоре может некому быть исполнять прощальные мелодии на церемониях прощания с погибшими военнослужащими.
Ранее сообщалось, что украинских военных могли приковывать цепями на позициях из-за попыток оспорить приказы командования.