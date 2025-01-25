В Киеве прогремели новые взрывы

Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в районе Черкасс, а также в пригороде Киева, в Сумах, Кременчуге и Каневе Черкасской области.
«Повторный взрыв возле Черкасс… Повторный взрыв в Киеве», — говорится в публикациях в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Черкасской области Украины звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.