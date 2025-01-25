Марочко заявил об активных контратаках ВСУ у Зеленого Гая

«Если мы говорим за Харьковскую область, то есть харьковское и купянское направления, то здесь для Луганской Народной Республики сразу хочу отметить активизацию боевых действий и усиление контратакующих действий со стороны вооруженных формирований Украины. За последнее время они провели ряд контратак в районе Зеленого Гая. Противник сейчас пытается бить по нашим передовым порядкам, пытается использовать тактику изматывания Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщил он.