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Марочко заявил об активных контратаках ВСУ у Зеленого Гая

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировали контратаки у Зеленого Гая Харьковской области и бьют по передовым порядкам российских сил, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

«Если мы говорим за Харьковскую область, то есть харьковское и купянское направления, то здесь для Луганской Народной Республики сразу хочу отметить активизацию боевых действий и усиление контратакующих действий со стороны вооруженных формирований Украины. За последнее время они провели ряд контратак в районе Зеленого Гая. Противник сейчас пытается бить по нашим передовым порядкам, пытается использовать тактику изматывания Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщил он.

21 января Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие взяли Зеленый Гай, сделав сопротивление для украинских войск практически невозможным.