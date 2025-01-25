ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области

«Находимся на командном пункте второго батальона 114-й бригады, Константинопольское направление, за Кураховым. Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область. До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять», — рассказал РИА Новости командир роты.