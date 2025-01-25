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ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. От передовых позиций российских военных, расположенных за освобожденным городом Курахово в ДНР, до границ Днепропетровской области Украины осталось приблизительно пять километров, об этом рассказал РИА Новости командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик.

Источник: © РИА Новости

«Находимся на командном пункте второго батальона 114-й бригады, Константинопольское направление, за Кураховым. Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область. До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять», — рассказал РИА Новости командир роты.

По его словам, передовые российские подразделения, действуя на Константинопольском направлении, продвигаются дальше, зажимая в котле противника, который сейчас держится за населенный пункт Дачное южнее Курахово.

Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области — вдоль трассы «Запорожье — Донецк».