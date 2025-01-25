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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действия группировки «Днепр».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Подразделения группы «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Андрей Курдюк.

«Подразделения группы войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино. Противник потерял до 40 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — сказал Курдюк.