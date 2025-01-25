Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

«Подразделения группы войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино. Противник потерял до 40 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — сказал Курдюк.