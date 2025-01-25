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Под Авдеевкой нашли тайник ВСУ с иностранным вооружением

Под Авдеевкой в Донецкой народной республике на бывших позициях украинской армии найден тайник с иностранным вооружением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Источник: ФСБ России

«Выявлен схрон с иностранным вооружением, подготовленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — отметили в ведомстве.

В тайнике находились американская винтовка, два пулемета, в том числе бельгийского производства, два гранатомета, три автомата, а также более 2,5 тыс. патронов и свыше 20 гранат.

Вооружение и боеприпасы, найденные в тайнике, направят в подразделения Минобороны России, добавили в УФСБ.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Запорожской области военнослужащие Росгвардии нашли схрон с боеприпасами и оружием производства стран НАТО. В замаскированном под мусор тайнике находилось порядка 40 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, более 300 патронов различного калибра, а также гранаты с детонаторами и два натовских противотанковых гранатомета. Специалисты инженерно-технического подразделения Росгвардии уничтожили этот арсенал.