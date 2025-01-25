Под Авдеевкой нашли тайник ВСУ с иностранным вооружением

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Запорожской области военнослужащие Росгвардии нашли схрон с боеприпасами и оружием производства стран НАТО. В замаскированном под мусор тайнике находилось порядка 40 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, более 300 патронов различного калибра, а также гранаты с детонаторами и два натовских противотанковых гранатомета. Специалисты инженерно-технического подразделения Росгвардии уничтожили этот арсенал.