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Тыловики «Центра» построили заглубленный хлебокомбинат в зоне СВО

Минобороны: Тыловики группы «Центр» построили заглубленный хлебокомбинат.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий продовольствием передовые подразделения, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

«Специалисты материально-технического обеспечения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий хлебобулочными изделиями военнослужащих передовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции, а также мирного населения освобожденных от оккупации украинских боевиков населенных пунктов Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Минобороны уточняет, что хлебокомбинат способен работать на различных видах топлива и представляет собой систему из нескольких помещений, расположенных ниже уровня земли, укрепленных внутри и соединенных длинными коридорами.