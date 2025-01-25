Тыловики «Центра» построили заглубленный хлебокомбинат в зоне СВО

ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий продовольствием передовые подразделения, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
«Специалисты материально-технического обеспечения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий хлебобулочными изделиями военнослужащих передовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции, а также мирного населения освобожденных от оккупации украинских боевиков населенных пунктов Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что хлебокомбинат способен работать на различных видах топлива и представляет собой систему из нескольких помещений, расположенных ниже уровня земли, укрепленных внутри и соединенных длинными коридорами.