В Черкасской области поражена критическая инфраструктура

В ночь на субботу украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрыве в Черкассах. Позже украинский 24-й телеканал сообщил о взрывах в пригороде города.
«Этой ночью Черкасская область стала объектом атаки. Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр», — заявил Табурец.
По его данным, экстренные службы ликвидируют последствия атаки и восстанавливают электроснабжение для абонентов. Информация о масштабах повреждений уточняется, резюмировал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.