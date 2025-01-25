В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

«Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения таких документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения. Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности», — сообщили в кабмине.