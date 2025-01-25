В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

«Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщила пресс-служба кабмина.
Как пояснили в правительстве, речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе СВО. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.
Согласно подписанному постановлению, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учёте.
«Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения таких документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения. Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности», — сообщили в кабмине.
Отмечается, что ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление. Беззаявительный порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий разработан по указанию президента.