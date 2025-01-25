ВСУ выпустили около 50 боеприпасов по Белгородской области

«В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки десяти беспилотников, шесть из которых сбиты системой ПВО. В поселке Октябрьский в результате детонации боеприпаса ранен мирный житель, которого госпитализировали в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены два частных домовладения, автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи», — написал он.