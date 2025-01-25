ВСУ выпустили около 50 боеприпасов по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили около 50 боеприпасов по территории Белгородской области за минувшие сутки. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки десяти беспилотников, шесть из которых сбиты системой ПВО. В поселке Октябрьский в результате детонации боеприпаса ранен мирный житель, которого госпитализировали в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены два частных домовладения, автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи», — написал он.
Села Борисовского района и Грайворонского муниципального округа подверглись обстрелу с применением семи боеприпасов и атаке БПЛА, который был сбит. Над Валуйским муниципальным округом сбиты три беспилотника. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено три артиллерийских снаряда. В муниципалитетах последствий нет.
Краснояружский район также подвергся трем обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, зафиксированы атаки двух БПЛА, один из которых сбит. По городу Шебекино, селам Муром и Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 снарядов и совершены атаки девяти беспилотников, которые сбили. По словам Гладкова, также обошлось без последствий.