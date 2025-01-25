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В Новосибирской области действуют меры поддержки для семей участников СВО

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила о системе поддержки для детей военнослужащих, участвующих в СВО.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Как пишет «Весь Искитим», в регионе зарегистрировано около 13 500 социальных паспортов таких семей.

К мерам поддержки относятся:

• Бесплатное питание в школах для учащихся 5−11 классов.

• Бесплатные секции и кружки в детских садах и школах.

• Компенсация родительской платы за детский сад.

• Приоритетное зачисление в детские сады и группы продленного дня.

• Ежемесячное пособие для детей погибших военнослужащих.

• Бесплатные путевки на отдых и оздоровление.

• Доступ к медицинской и психолого-педагогической помощи.

Болтенко отметила, что разработано более 20 мер поддержки, включая пособия и льготы на проезд. Она также упомянула обращения женщин, которые просят вернуть мужей для участия в воспитании детей после утраты.