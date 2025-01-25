В Новосибирской области действуют меры поддержки для семей участников СВО

Как пишет «Весь Искитим», в регионе зарегистрировано около 13 500 социальных паспортов таких семей.
К мерам поддержки относятся:
• Бесплатное питание в школах для учащихся 5−11 классов.
• Бесплатные секции и кружки в детских садах и школах.
• Компенсация родительской платы за детский сад.
• Приоритетное зачисление в детские сады и группы продленного дня.
• Ежемесячное пособие для детей погибших военнослужащих.
• Бесплатные путевки на отдых и оздоровление.
• Доступ к медицинской и психолого-педагогической помощи.
Болтенко отметила, что разработано более 20 мер поддержки, включая пособия и льготы на проезд. Она также упомянула обращения женщин, которые просят вернуть мужей для участия в воспитании детей после утраты.